تقرير: شبكة روسية تنتحل صفة قراصنة إيرانيين لاختراق منظمات في 20 دولة

كشف مسؤولون بريطانيون وأمريكيون عن قيام أعضاء شبكة روسية بانتحال صفة قراصنة إيرانيين لاختراق منظمات حومية وصناعية في عشرات الدول، أكثريتها شرق أوسطية، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وقال بول تشيشيستر، وهو مسؤول كبير بوكالة جي سي إتش كيو (GCHQ) الحكومية البريطانية إن الشبكة الروسية معروفة باسم "تورلا" وتتهمها حكومات إستونيا وجمهورية التشيك بالعمل بالنيابة عن جهاز إف إس بي (FSB) الاستخباراتي الروسي الحكومي.

وطبقاً لتشيشيستر، اخترقت المجموعة منظمات في 20 دولة خلال 18 شهراً بما فيها بريطانيا متنكرين بهيئة قراصنة يعملون لصالح إيران.

وفي بيان مشترك نشرته الوكالة البريطانية ووكالة الأمن الوطني الأمريكية (NSA)، قال تشيشيستر إنهما قادرتان على الكشف عن عمليات القرصنة حتى حين يلجأ المهاجمون لإخفاء هوياتهم او انتحال صفة قراصنة آخرين.

وقال المسؤولون الغربيون إنه لا يوجد دليل على تعاون القراصنة الإيرانيين مع أعضاء الشبكة الروسية أو ما يبرهن على علم الجهة الإيرانية بنشاط الروس باسمهم وباستخدام بنيتهم التحتية.

ولم تعلق موسكو أو طهران على بيان الوكالتين حتى الآن.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا روسيا وإيران، بالإضافة إلى الصين وكوريا الشمالية، ضمن أكثر الدول التي تشكل خطراً عليها عبر القرصنة والاختراق الإلكتروني.

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