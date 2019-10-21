شاهد: عملية إنقاذ كلب علق على حافة منحدر في أستراليا

تمكن أفراد خدمة الطوارئ من إنقاذ كلب علق على حافة منحدر في شاطئ بيلز بولاية فيكتوريا الأسترالية في مهمة استغرقت ثلاث ساعات.

وشارك رجال إطفاء في العملية التي تطلبت هبوط المنقذين لمسافة 15 متراً ليتمكنوا من الإمساك بالكلب "جيمي" والعودة به مرة أخرى إلى سطح المنحدر.

وكُتب رقم هاتف مالك جيمي على السوار الخاص به مما مكن قوات الإنقاذ من الاتصال به فور إنقاذ الكلب.

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