ما هو موقف حزب الله من المظاهرات في لبنان؟

يستعد اللبنانيون الإثنين للخروج إلى الشوارع مجدداً في يوم مفصلي من حراكهم غير المسبوق والذي بدأ بشكل عفوي يوم الخميس الماضي تحت شعار نبذ الانتماءات الطائفية وتحميل جميع الساسة مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

ويطالب المتظاهرون اللبنانيون بتغيير النظام السياسي القائم وإحلال النخبة الممثِلة لطوائف البلاد في الحكومة التي عجزت عن تحسين الاقتصاد حتى وصل حجم الدين إلى ما يزيد على 150% من الناتج القومي.

وبينما يشارك حزب الله الشيعي وحلفائه من ممثلي حركة أمل الشيعية أيضاً في الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري، دائماً ما يُنظر إلى الحزب بوضع خاص عن باقي الأحزاب المشاركة في الحكومة اللبنانية نظراً لبأسه العسكري.

ردّ الحزب الرسمي على الاحتجاج

رد فعل الحزب الرسمي تجاه الحراك جاء عبر خطاب ألقاه رئيس الحزب حسن نصر الله يوم السبت رفض فيه رحيل الحكومة وطالبها بتحمل مسؤوليتها وهو ما اعتبره المتظاهرون رغبة واضحة في بقاء الوضع السياسي بالبلاد كما هو دون تغيير.

كذلك قال نصر الله إن تشكيل حكومة جديدة حال استقالت الحالية قد يستغرق عام أو عامين في وقت لا يملك فيه لبنان رفاهية الانتظار كما حذر من الانهيار المالي والاقتصادي أو الانفجار الشعبي وتحدث عن إمكانية نزل أنصاره إلى الشارع.

وحذر نصر الله من أن الحزب، وهو كبير حسبما قال، قادر على النزول أيضاً إلى الشارع، وهدد من أن نزوله سيغيّر كل المعادلات، مضيفاً أن "العهد لا يمكن إسقاطه".

والعهد كما هو متداول لبنانياً، يمثل المرحلة السياسية الحالية التي وصل فيها الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى قصر بعبدا، والحريري إلى رئاسة الحكومة، وبقي فيها نبيه بري رئيساً لمجلس النواب، وذلك بعد فترة من الفراغ السياسي استمرت أشهراً.

المتظاهرون: "نصر الله واحد منهن"

ووافق الفرقاء السياسيون على التسوية في العام 2016.

واعتبر الكثير من المتظاهرين اللبنانيين كلمة نصر الله تهديداً لهم فرفضوها وجاء رد فعلهم عبر هتاف "كلن يعني كلن، نصر الله واحد منهن" كتأكيد منهم على أن نصر الله من النخبة التي تهدف الاحتجاجات إلى إسقاطها.

وانتشر وسم بنفس الهتاف على موقع تويتر في لبنان بحوالي 8500 تغريدة.