أردوغان يتوعد: سنستأنف العملية العسكرية بضراوة في شمال سوريا إذا لم تف واشنطن بوعودها

قال مصدر أمني تركي، الثلاثاء، إن انسحاب مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية سيكون انسحابا من كل الحدود التركية السورية.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المناطق في سوريا القريبة من الحدود التركية مستمر.

ويأتي هذا قبيل ساعات من انتهاء فترة وقف اطلاق النار التي استمرت خمسة أيام (120 ساعة) بوساطة أمريكية، والتي تلت العملية العسكرية التركية التي شنتها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا.

وحذّر إردوغان خلال حديثه في مطار أنقرة قبيل مغادرته البلاد للقاء نظيره الروسي فلادمير بوتين بمدينة سوتشي جنوب روسيا من أن الهجوم في شمال سوريا سيُستأنف "بتصميم أكبر" إذا لم يستكمل الأكراد انسحابهم قبل الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش.

وصرّح أن "عملية (وقف إطلاق النار) تنتهي اليوم عند الساعة العاشرة مساءا بالتوقيت المحلي (السابعة مساءا بتوقيت غرينتش)، وإذا لم يتمّ احترام الوعود التي قطعها الأميركيون، ستُستأنف العملية بتصميم أكبر".

كما أعرب أردوغان عن خيبة أمله من تصريحات إيران التي انتقدت العملية العسكرية التركية في سوريا وقال بإنها "أزعجته".

وكانت إيران التي تعد حليفة لتركيا قد أعلنت، الإثنين، عن رفضها لإقامة تركيا مواقع عسكرية داخل الأراضي السورية، وذكرت أنه يجب احترام وحدة أراضي حليف طهران الإقليمي بالإشارة إلى سوريا.

وقال متحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي للتلفزيون الحكومي الإيراني "نحن ضدّ أن تنشئ أنقرة نقاطاً عسكرية في سوريا... والمسائل يجب أن يتم حلها بوسائل دبلوماسية... ويجب احترام وحدة الأراضي السورية".