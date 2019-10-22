شاهد: ملوك وأمراء وقادة يحضرون مراسم تنصيب إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو للعرش

باتت اليابان محطاً للمئات من الملوك والأمراء والقادة من مختلف بلدان العالم والذين توافدوا من أجل حضور مراسم تقلد الإمبراطور الياباني الجديد للعرش.

ووصل حوالى ألفي ضيف من بينهم زعماء وشخصيات أجنبية، لحضور حفل تنصيب إمبراطور اليابان بعد ظهر اليوم الثلاثاء في القصر الإمبراطوري بطوكيو.

وكان من بين الضيوف الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، ووزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو، والأمير البريطاني تشارلز، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وغيرهم من القادة والملوك.

وأعلن الإمبراطور ناروهيتو البالغ من العمر 59 عاما نفسه إمبراطور اليابان رقم 126 خلال حفل سابق.

وتعد لحظة إعلان الإمبراطور الجديد لتقلد العرش شارة بداية لطقوس الخلافة التي بدأت في مايو الماضي عندما خلف ناروهيتو العرش بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.

أ ف ب

كما تمثل طقوس الإعلان تقليداً يسمح للحكومة بتقديم العائلة الإمبراطورية في جو احتفالي لكسب الدعم الشعبي والحفاظ على التراث الثقافي الياباني.

الأمير تشارلز خلال وصوله إلى القصر الامبراطوري رويترز

الرئيسية التفيذية لهونغ كونغ كاري لام خلال وصولها للقصر الامبراطوري رويترز

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خلال وصوله للقصر الإمبراطوري رويترز

مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو كي رويترز