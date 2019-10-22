شاهد: الأكراد في شمال سوريا محبطون يرمون الجنود الأميركيين بالبطاطا وهم ينسحبون

عبر المتظاهرون في بلدة تل تمر شمال شرق سوريا عن إحباطهم من انسحاب القوات الأمريكية يوم الاثنين، في محاولة لوقف القافلة العسكرية أثناء الخروج من البلدة.

ووقف بعض المتظاهرين أمام المركبات العسكرية أثناء مغادرتها، ورفعوا لافتات كتب عليها "شكراً لشعب الولايات المتحدة، لكن ترامب خذلنا" و "نريد أن نعيش في سلام".

أما في مدينة القامشلي فأظهر فيديو لوكالة الأنباء الكردية نشر يوم الاثنين قافلة من العربات المدرعة التي كانت تمر عبر المدينة.

وقام بعض سكان المدينة الغاضبين برشق القوات الأمريكية بالبطاطا، وهتفوا بعبارات: "لا أمريكا، وأمريكا كاذبة".

خرج المحتجون عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، حيث شنت تركيا عملية ضد الأكراد، وقال ترامب إن "العدد المحدود" من القوات الأمريكية سينتشر في جزء مختلف تماما من سوريا بالقرب مع حدودها مع الأردن وإسرائيل، مؤكداً أن مجموعة أخرى من الجنود ستقوم ب"حماية النفط".

وقال ترامب "لدينا جنود في قرى في شمال شرق سوريا قرب حقول النفط. هؤلاء الجنود في تلك القرى ليسوا في طور الانسحاب".

يذكر أن القوات الكردية التي تحالفت مع الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وافقت على وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه واشنطن بعد تسعة أيام من الهجوم التركي.

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