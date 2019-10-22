تطبيق "تيك توك" للتواصل يزيل فيديوهات دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية

أزال تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي حسابات تنشر تسجيلات فيديو دعائية لما يعرف بلتنظيم الدولة، بحسب ما ذكر أحد موظفي الشركة الثلاثاء، في أحدث فضيحة تهز هذا التطبيق المنتشر.

وأورد تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية، أن عدد مستخدميه بلغ نحو 500 مليون شخص في أنحاء العالم العام الماضي، ما يجعله أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشاراً.

وصرح أحد موظفي الشركة لوكالة فرانس برس أنه تمت إزالة نحو عشرة حسابات لنشرها تسجيلات فيديو.

واحتوت تلك التسجيلات على صور جثث يتم عرضها في الشوارع، ومسلحي تنظيم الدولة وهم يحملون أسلحة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة الاثنين إن تلك التسجيلات كانت من أكثر من 20 حساباً رصدتها شركة "ستوريفول" لرصد وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بريد إلكتروني لوكالة فرانس برس إن "المحتوى الذي يروج للمنظمات الإرهابية لا مكان له في التطبيق".

للمزيد على يورونيوز:

هل تقلب أزمة كتالونيا الموازين في الانتخابات الإسبانية المقبلة؟

منظمة إنقاذ الطفولة: 1.2 مليون طفل إيطالي اليوم يعيشون في فقر مدقع

شاهد: الأكراد في شمال سوريا محبطون يرمون الجنود الأميركيين بالبطاطا وهم ينسحبون

وأضافت "نحن نحجب بشكل نهائي مثل هذه الحسابات والأجهزة المتصلة بها فور التعرف عليها، ونطور في شكل مستمر الضوابط لرصد أي نشاطات مشبوهة بشكل استباقي".

ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنتاج وتبادل تسجيلات فيديو مدتها 15 ثانية، وينتشر بشكل خاص بين المراهقين.

وواجه التطبيق مشاكل عدة في الأشهر الأخيرة.

فقد حظرته محكمة هندية لفترة وجيزة في نيسان/ أبريل بسبب مزاعم بأنه ينشر الإباحية بين الأطفال.

كما أن التطبيق محظور في بنغلادش المجاورة وفرضت عليه غرامة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب جمعه معلومات من الأطفال بشكل غير مشروع.

ونفت الشركة تلك المزاعم وقالت إنها تلتزم قوانين الخصوصية المحلية.

تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب