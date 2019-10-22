شاهد: قارب لصيادين يقترب من ثقب خزان ديربيشاير ببريطانيا

أظهرت صور بثتها وسائل الإعلام اقتراب قارب لصيادين من "ثقب" خزان في ديربيشاير ببريطانيا. وأكدت فلو نيلسون التي تعيش في مقاطعة نوتنغهامشاير القريبة، والتي التقطت صور الصيادين وهم يقتربون من "ثقب" الخزان أثناء قيامها بنزهة مع زوجها.

وقالت فلو نيلسون: "المشهد مبهر، تلك هي ردة فعلي الأولى. إنه لأمر مدهش، لقد كانوا قريبين للغاية. الأمر كان رائعا رغم اعتقادي أنه خطير للغاية. الثقب كان مخيفا جدا، لكن الرجال كانوا في غاية الشجاعة".

وأشارت فلو نيلسون إلى أن الصيادين ابتعدوا عن الثقب بعد أن توقفت عن التصوير، وأنها شاهدت صيادا في وقت لاحق وهو يرتدي زعانف الغوص، التي يفترض أنها تستخدم من قبل الصيادين لتوجيه القوارب.

وقال المتحدث باسم الشركة الخاصة بتحلية المياه: "نحن سعداء لأن الناس يستخدمون خزاننا للملاحة وصيد الأسماك، وهناك قوارب متاحة للتأجير والصيد"، وأضاف: "ومع ذلك، فإننا نطلب من الناس أن يبتعدوا عن الثقوب. من الواضح أن الأمر خطير للغاية".

وحسب الشركة الخاصة بتحلية المياه، فالمياه التي تخرج عبر الثقب تسير في نفق مظلم ثم تتدفق إلى نهر درونت.

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