العثور على جثة 39 شخص في شاحنة بلندن والشرطة تفتح تحقيقاً

أفادت وكالات أنباء عن عثور السلطات البريطانية على جثث 39 شخصاً بداخل حاوية شاحنة في حي صناعي يقع شرق لندن.

وأعلنت الشرطة عن اعتقالها لمشتبه به على خلفية الحادثة. ووُجِهت تهم بالقتل لسائق الشاحنة وهو شاب من إيرلندا الشمالية يبلغ من العمر 25 عاماً.

كما توعّد مسؤول في وزارة الخارجية بمحاسبته قائلاً: "لقد ألقت السلطات القبض على سائق الشاحنة الذي لا يزال محتجزاً لديها وتحقيقاتنا مستمرة".

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشاحنة جاءت من بلغاريا، ودخلت إلى المملكة المتحدة عبر ويلز. ليتم اكتشافها في حديقة ووترجليد الصناعية في المنطقة الشرقية من لندن العاصمة حوالي الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش.

وأكدت السلطات أنها لاتزال تعمل على تحديد هويات الضحايا إلا أنها أكدت أن هذه العملية ستكون طويلة وستتطلب بعض الوقت.

من جهتها عبرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن شعورها "بالصدمة والحزن" من الخبر. وغرّدت على توتير: "صدمت وحزنت من هذا الحادث المأساوي." وأضافت: "ألقت شرطة إسيكس القبض على المتهم ويجب أن نمنحهم المجال لإجراء تحقيقاتهم."

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