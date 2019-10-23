"مصر بتغرق".. جدل على مواقع التواصل والحكومة تحاول احتواء أزمة الأمطار

كالعادة لم يتوان المصريون عن تناول أزمة جديدة، هي أزمة الأمطار التي تضرب بلادهم، بالجدل وبالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضربت أمطار غزيرة وعواصف رعدية مناطق عدة من البلاد الثلاثاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر وشلت الحركة في العاصمة القاهرة، في الوقت الذي تشهد فيه مصر أجواء غير مستقرة حتى يوم الجمعة القادم بحسب وكالة الأرصاد المصرية.

وزارة التنمية المحلية قالت يوم الثلاثاء إنها تتابع عن كثب الأوضاع في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع والأنفاق، وذكرت أنه تم إرسال نحو 80 سيارة لشفط المياه من مناطق رئيسية في القاهرة بما فيها أحياء في مدينة نصر ومصر الجديدة وشارع صلاح سالم ونفق العروبة.

في حين أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتعطيل الدراسة الأربعاء، بالمدارس والجامعات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

واجتاحت الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت في الشوارع ومطار القاهرة شبكة الإنترنت تحت وسم (مصر بتغرق).

واعتبر البعض تعامل المواطنين المصريين مع الحالة مشهداً سريالياً في حين عبر آخرون عن حزنهم لما آل إليه الوضع في البلاد، في حين رأى البعض الآخر أن ما يحصل ليس حكراً على مصر بل يحدث في أماكن عدة من العالم.

في حين انتشر فيديو لسائحات في مطار القاهرة الدولي، الذي غرقت إحدى صالاته الرئيسية بمساه الأمطار، وهن يحاولن التعامل مع الوضع بطرافة.

مطار القاهرة الدولى 😄🤦🏽‍♂️ Publiée par Mina Samir sur Mardi 22 octobre 2019

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