حرمان نادي فرايبورغ الألماني من استضافة المباريات الليلية بسبب الضجيج

تعرض نادي فرايبورغ الألماني لضربة اليوم الأربعاء بعد فرض حظر على استضافته مباريات ليلية ضمن دوري كرة القدم المحلي في ملعبه الجديد البالغة تكلفته 76 مليون يورو أي ما يوازي 84.5 مليون دولار بسبب الضجيج.

ومنعت المحكمة الإدارية في بادن-فورتمبرغ نادي فرايبورغ من استضافة مباريات في ملعبه الجديد الذي سيفتتح الموسم المقبل، بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وبين الواحدة والثالثة بعد ظهر الأحد.

وسيحرم هذا القرار فرايبورغ من اللعب في أربع من نوافذ المباريات الأسبوعية، الثامنة والنصف من مساء الجمعة والإثنين، السادسة والنصف من مساء السبت والواحدة والنصف بعد ظهر الأحد.

واتخذ السكان بالقرب من الاستاد الجديد الذي يعتزم النادي استخدامه في موسم 2020-2021، إجراءات قانونية لوقف البناء، مشيرين إلى مخاوف من الضجيج وزيادة حركة المرور المحلية.

وتم رفض هذا الطلب من قبل محكمة محلية في فرايبورغ في أيار/مايو الماضي. لكن مطالبهم تم دعمها جزئيا من قبل محكمة إقليمية وأعلن القرار الأربعاء.

لكن أي تعليق لم يصدر بعد عن فرايبورغ ورابطة الدوري الألماني.

ويحتل فرايبورغ راهنا المركز السادس في البوندسليغا ويخوض مبارياته على ملعب "شفارتسفالد" الذي يتسع لـ24 ألف متفرج، فيما تبلغ سعة الملعب الجديد 35 ألف متفرج.

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