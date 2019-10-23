رئيس مجلس النواب اللبناني: البلد لا يحتمل البقاء معلقا ونخشى من الفراغ

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، خلال حديث لقناة المنار التابعة لحزب الله، إن البلد لا يحتمل أن يبقى معلقاً مضيفاً "نخشى من الفراغ"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف بري أنه يسجل للحكومة ورقة الإصلاح التي أقرتها مذكراً بأن الحراك حقق مطالباً "كنا سباقين في صرختنا لتحقيقها منذ عشرات السنين".

في السياق أكد البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع استثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، أن ما تشهده البلاد منذ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر "انتفاضة شعبية تاريخية واستثنائية"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف الراعي أن الوضع اليوم "يستدعي اتخاذر تدابير ومواقف استثنائية".

ورأى البطريرك أن السلطة "أمعنت في الفساد والانحراف" محيياً الشعب المنتفض ومذكراً بأن الكنيسة لطالما وقفت إلى جانبه ومجدداً التزام المؤسسة بتقديم "المزيد من الخدمات".

ويأتي كلام البطريرك بعد سبعة أيام متواصلة من الاحتجاجات في الشارع اللبناني حيث يصرّ المتظاهرون الناقمون على أداء الطبقة السياسية في لبنان والمطالبين برحيلها، على شلّ البلد ومرافقه لمضاعفة الضغط على السلطات، في خطوات تصدى لها الجيش اللبناني في بعض المناطق بالقوة لأول مرة منذ انطلاق الحراك.

وعملت وحدات الجيش ظهر اليوم، الأربعاء، على فتح الطرق الدولية بالقوة في مناطق عدة، ما تسبّب بحالات تدافع وهرج ومرج مع رفض المتظاهرين ترك الطرق.

ولم تحرك الحكومة، التي أقرّت رزمة اصلاحات "جذرية" في محاولة لاحتواء الغضب، ساكناً. وأفادت وسائل اعلام محلية عن نقاش رسمي في الكواليس حول إمكانية اجراء تعديل وزاري يرضي الشارع، ويضمن عدم استقالة الحكومة في ظل ظرف مالي واقتصادي وسياسي دقيق للغاية.