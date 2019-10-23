شاهد: قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لتونس

أدى قيس سعيّد اليمين الدستورية ليتولى مهامه كرئيس لتونس الأربعاء في مقر البرلمان بالعاصمة.

وأصبح قيس سعيّد، أستاذ القانون المغمور حتى وقت قصير مضى والذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيسا لتونس بفوزه بـ72,71 في المئة من الأصوات خلفاً للرئيس بالنيابة محمد الناصر.

وحضر جلسة أداء اليمين سياسيون تونسيون ورؤساء بعثات دبلومسية عربية وأجنبية.

وأقسم سعيّد على الحفاظ على استقلال تونس وحماية سيادتها ووحدتها وعلى احترام الدستور والسهر على حماية مصالحها.

وإثر وفاة الباجي قائد السبسي في 25 تموز/يوليو الفائت دعي لانتخابات رئاسية مبكرة بعد أن تولى رئيس البرلمان محمد الناصر رئاسة البلاد بالنيابة لمدة تسعين يوماً كما ينص الدستور.

ولدى رئيس الجمهورية بعد أن يتولى مهامه مهلة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكثر المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة في أجل إقصاه ستين يوماً، وفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي.

وأفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من الشهر الحالي برلمانا مشتت الكتل وحلّ حزب "النهضة" ذي المرجعية الإسلامية أولاً بـ52 مقعداً يليه حزب "قلب تونس" ب38 مقعداً.

وشرع حزب النهضة بمشاورات مع الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة بينما يتجه حزب "قلب تونس" الى التموضع في المعارضة.

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