رئيس حزب الكتائب اللبناني ليورونيوز: نطالب باستقالة الحكومة وبتغيير بنيوي للنظام السياسي

خرج مئات الآلاف من المواطنين اللبنانيين منذ أيام في تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة على خلفية قضايا معيشية ومطلبية. وانتفض الشعب اللبناني بوجه النظام الحاكم، متمسكا برحيل هذه الطبقة السياسية مجتمعة.

ولم تستثن الهتافات والشعارات التي علت في الساحات أي زعيم سياسي أو مسؤول، وطالت الأحزاب كافة "كلن يعني كلن".

وبالرغم من الرسالة المباشرة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول، والإعلان عن استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين الذين يشلون البلاد، وإعلانه عن إمكانية إجراء تعديل وزاري في البلاد، في خطوة وجدت ترحيبا من قبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي كان أول المعلقين، لم تهدأ وتيرة المظاهرات.

وشدد المتظاهرون على ضرورة البقاء في الساحات في بلد تتقاسم فيه الطوائف المناصب وتعدّ الوراثة السياسية أمراً شائعاً داخل العائلات والأحزاب، حتى "إسقاط النظام".

وحول الاتهامات التي طالت حزب الكتائب اللبناني، ومحاولته بحسب البعض ركوب موجة الاحتجاجات وخاصة بعد خروج رئيسه النائب سامي الجميل يوم أمس إلى الشارع للتضامن مع المتظاهرين، كان ليورونيوز هذا اللقاء الخاص للحديث عن صحة هذه الاتهامات وموقف الحزب من هذا التحرك العفوي.

يورونيوز: تفاعلتم مع الاحتجاجات وأيدتم مطلب المتظاهرين لكن هناك من يتهمكم بركوب الموجة. ما قولكم؟

النائب اللبناني سامي الجميل: "لا نريد أن نركب أي موجة، هذه ثورة الناس ونحن موجودون كمعارضة بمواجهة هذه السلطة منذ 4 سنوات ونستمر بمطلبنا باستقالة هذه الحكومة وبتغيير بنيوي للنظام السياسي في لبنان، والعودة إلى الناس كي يحاسبوا المسؤولين".

يورونيوز: دعوتم لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وقلتم الشعب يريدكم أن ترحلوا جميعا، لكن أنتم جزء من هذا المشهد السياسي الذي يريده اللبنانيون أن يرحل؟

النائب اللبناني سامي الجميل: "أنا أتفهم التعميم، إنما نحن نعتبر أنفسنا في المعارضة منذ فترة طويلة وقمنا بالمواجهة منفردين على مدى أربع سنوات ونزلنا إلى الشارع وعارضنا كل هذه الطبقة السياسية، لا نعتبر أنفسنا معنيين بشمولية هذا المطلب، إنما في الوقت عينه نحن نعتبر أن الطريقة الأفضل لحسم كل هذا النقاش هو العودة إلى الناس، كي يتمكنوا من اختيار ممثليهم من جديد".

يورونيوز: ما مدى نجاعة الورقة الإصلاحية التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أيام؟

النائب اللبناني سامي الجميل: "منذ البداية قلنا أن هناك أوراق عديدة تقدمت، ومنذ أربع سنوات حتى اليوم ولم يتحقق منها أي شيئ، وبالتالي الشعب اللبناني لم يعد يثق بالأوراق الإصلاحية، الشعب اللبناني يريد التغيير، ويريد أن يقرر مستقبله، واليوم المشهد التاريخي الذي نراه في لبنان، هذه الوحدة الوطنية التي تضم مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة ودروز، هذا المشهد التاريخي لم نره في السابق، هذه فرصة للبنان كي يتجدد وكي يبني مستقبل أفضل لكل اللبنانيين وبكل شرائحهم".

يورونيوز: هل أنتم مع استعادة الأموال المنهوبة؟

النائب اللبناني سامي الجميل:"نحن من قدمنا هذا القانون قبل سنتين، وهو موجود في المجلس النيابي بانتظار الإقرار، وبالتالي هذا هو مطلبنا ونتمنى من هذه السلطة وضعه على جدول الأعمال للإقرار، لأن لا شيء يمنع إقراره منذ سنتين نكرر لإقرار هذا القانون ولا أحد يسمع".

يورونيوز: ماذا عن نظام المحاصصة والإقطاع السياسي والتوريث؟

النائب اللبناني سامي الجميل: "نحن نعتبر أنه على الشعب اللبناني الذي تحرر اليوم أن يقيم الأشخاص وأن يسحب ثقته ممن لم يكونوا قدر المسؤولية وأن يعطي ثقته لمن يريد أن يمثله في هذا المجلس بمعزل عن هويته الطائفية أو العائلية أو المناطقية، نحن نعتبر أن القرار للشعب اللبناني، هو الذي يقرر، وعلى الجميع أن يفعل كما يريد الناس".

رويترز

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