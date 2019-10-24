الصين ستحتضن كأس العالم للأندية 2021 في ثوبها الجديد

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس في مدينة شنغهاي عن اختيار الصين لاستضافة كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد عام 2021.

وستقام البطولة كل أربع سنوات بمشاركة 24 نادياً لتحل محل البطولة السنوية التي شارك في 7 أندية هم الأبطال القاريون بالإضافة لبطل الدولة المنظمة منذ نسخة عام 2012.

ولم يتم حتى الآن تحديد آلية صعود الأندية التي ستشارك في النسخة الجديدة وهو ما سيتم الاتفاق بشأنه بين فيفا والاتحادات الكروية القارية في وقت لاحق.

كذلك أعلن فيفا خلال اجتماعه اليوم أن البطولة ستقام بين شهري يونيو – حزيران ويوليو – تموز وستحل محل كأس القارات للمنتخبات أبطال كل قارة على أن يتم تحديد الملاعب والمدن الصينية المستضيفة لها لاحقاً.

وأعلن الاتحاد الدولي أن تحديد الفائز باستضافة كأس العالم 2030 سيتم خلال مجلس الدول الأعضاء رقم 74 عام 2024.

ومن قرارات فيفا المعلنة أيضاً نية الاتحاد استثمار مليار دولار أمريكي لتطوير كرة القدم النسائية.

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