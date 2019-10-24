شاهد: نجاة مشاة بـ"أعجوبة" من حادث سير

نجا مشاة كانوا يعبرون الشارع ومعهم عربة أطفال من حادث اصطدام سيارات وشيك كاد يودي بحياتهم. حيث التقطت كاميرات المراقبة التابعة لقسم الشرطة في ولاية فينيكس بأمريكا يوم الأربعاء الحادثة التي وقع على تقاطع إحدى الطرق.

وفقاً لتقارير الشرطة فقد فشل سائق سيارة جيب من نوع رينيجايد يبلغ من العمر 23 عاماً من التوقف على إشارة ضوئية حمراء على تقاطع خطير ما جعله يصطدم بسيارة شيفروليه كروز تقودها امرأة تبلغ من 27 عاماً.

كما أكدت الشرطة أنها اعتقلت سائق سيارة الجيب في مقاطعة ماريكويا ووجهت له تهم جنائية عديدة.

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