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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: حيوانات حديقة حيوان إلينوي تحتفل مبكراً بالهالووين

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: حيوانات حديقة حيوان إلينوي تحتفل مبكراً بالهالووين
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حظيت حيوانات حديقة حيوان بروكفيلد في إلينوي باحتفالات مبكرة بعيد الهالووين، وتم منحها ثمار اليقطين لتستمتع باللعب بها وأكلها. وقام الدُبان هاني وكارتيك بشق طريقهما للوصول إلى أحشاء اليقطين في حين استمتع نورمان خنزير البحر الأفريقي بتناول الثمرة. في حين أن ساندي، حيوان البنتورونغ البالغة من العمر عامًا تقريبًا لعبت بثمرة يقطين، كما فعلت حيوانات الماعز النيجيرية القزمة.

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