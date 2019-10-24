إجازة بدون راتب لزوجة الرئيس التونسي من أجل ضمان الاستقلالية لمدة خمس سنوات

قالت صفحة مختصة بمتابعة أخبار الرئيس التونسي قيس سعيد على موقع فيسبوك إن زوجته أحيلت من عملها كقاضية إلى إجازة بدون راتب لمدة خمس سنوات حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء.

وقالت الصفحة إن إجازة القاضية إشراف شبيل جاءت بناء على طلب من زوجها الرئيس خلال ولايته الرئاسية التي بدأت رسمياً بأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي يوم أمس الأربعاء.

وينص الدستور التونسي على تحديد الولاية الرئاسية لفترة خمس سنوات يمكن أن تجدد في حال إعادة انتخابه لفترة إضافية واحدة.

وأصبح قيس سعيد، أستاذ القانون المغمور حتى وقت قصير مضى والذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيسا لتونس بفوزه بحصده .72.71 بالمئة من أصوات الناخبين خلفاً للرئيس بالنيابة محمد الناصر الذي تولى المنصب مؤقتاً إثر وفاة الرئيس السابق باجي قايد السبسي في يوليو – تموز الماضي.

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