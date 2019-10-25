رغم دعوات الحوار متظاهرو لبنان مصرون على مواصلة الحراك

بدأ المتظاهرون قطع طرق رئيسية في وقت مبكر الجمعة في بيروت ومناطق عدة، تأكيداً على إصرارهم على شلّ حركة السير لليوم التاسع على التوالي وتمسكهم بمطلب رحيل الطبقة السياسية، رافضين الدعوة إلى الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية.

خيم المتظاهرين خلال الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة في بيروت، لبنان رويترز

وأفاد مصورون في وكالة فرانس برس أن المتظاهرين قطعوا الطرق الرئيسية في بيروت وتلك المؤدية إلى مطارها الدولي ومداخلها كافة. كما قطعت طرق في مناطق عدة شمالاً وجنوباً. ويستخدم المعتصمون عوائق ومستوعبات نفايات وقطع حديدية لقطع الطرق. كما تم إحراق إطارات على طريق المطار. وفي أماكن أخرى، نصب متظاهرون خيماً وسط الطرق الرئيسية باتوا ليلتهم فيها. كما أبقت المصارف والمدارس والجامعات أبوابها مقفلة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا الخميس المتظاهرين إلى اختيار ممثلين عنهم ليلتقي معهم في "حوار بناء"، من أجل "الاستماع تحديداً الى مطالبكم، وتسمعون بدوركم من قبلنا مخاوفنا من الانهيار الإقتصادي". كما أبدى انفتاحه على "إعادة النظر في الواقع الحكومي".

لكن خطابه لم يلق آذاناً صاغية في الشارع.

"كلهن يعني كلهن"

ويلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عصر الجمعة كلمة يتناول فيها التطورات اللبنانية. وكان نصرالله رفض في خطاب ألقاه قبل أيام استقالة الحكومة، داعياً إلى معالجات تأخذ بالاعتبار هموم الناس.

ويشارك حزب الله في الحكومة بثلاثة وزراء، لكنه جزء من الأغلبية الحكومية التي تضم وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة أمل (رئيسها رئيس البرلمان نبيه بري) وحلفاء.

وكسر المتظاهرون في الحراك الشعبي غير المسبوق في لبنان للمرة الأولى "محرمات" عبر التظاهر في مناطق تعد معاقل رئيسية لحزب الله وتوجيه انتقادات للحزب ولأمينه العام.

المتظاهرون يلوحون ويهتفون بالشعارات أثناء توجههم إلى مبنى البنك المركزي ، خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة صور الجنوبية ، لبنان رويترز

ويحظى نصرالله باحترام شديد بين مؤيديه إجمالاً. وإن كانت التظاهرات أقل حجماً في مناطق نفوذه، لكنها لافتة.

ولم تستثن هتافات وشعارات المتظاهرين زعيماً أو مسؤولاً. لكن ساحة رياض الصلح شهدت ليل الخميس توتراً تطور إلى تدافع، بدأ مع إطلاق مجموعة من الشبان هتافات مؤيدة للأمين العام لحزب الله، رافضين إدراجه في الخانة ذاتها مع الطبقة السياسية التي يطالب المتظاهرون برحيلها. وأثار ذلك اعتراض بقية المتظاهرين.

وتدخلت قوة من مكافحة الشغب للفصل بين المتظاهرين، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سقوط جريح على الأقل.

وقال عصام (30 عاماً)، وهو موظف إداري، اليوم لفرانس برس "نريد البقاء في الشارع لتحقيق مطالبنا المعيشية وتحسين البلد"، مضيفاً "نريد أن يسقط النظام.. والشعب بأكمله بات جائعاً ولا حلّ آخر أمامنا".

وأضاف "لا نخشى تخريب التظاهرات لأننا جميعاً شعب واحد.. لقد ظهر لكل الأحزاب أننا موحدون ونريد تحقيق مطالبنا".

ويتهم متظاهرون "مندسين" بالتسلل بين المتظاهرين لزرع البلبلة بينهم.

مراهنات على صبر المتظاهرين

في مدينة النبطية التي تعد من أبرز معاقل حزب الله جنوباً، أقدمت شرطة البلدية قبل يومين على تفريق متظاهرين بالقوة، وتعرضت لبعضهم بالضرب، إلا أن المتظاهرين أصروا الخميس على مواصلة تحركهم. وقدّم خمسة أعضاء في المجلس البلدي استقالاتهم احتجاجاً على قمع المتظاهرين السلميين.

ويرى فارس الحلبي (27 عاماً)، وهو ناشط وباحث في منظمة غير حكومية، أن "الأحزاب اللبنانية تحاول اختراق التظاهرات والضغط عليها أو شرذمتها ولا يقتصر الأمر على حزب الله فحسب"، لافتاً إلى أن الأخير "يستعمل حجة شتم نصرالله لافتعال بعض المشاكل مع المتظاهرين أو الضغط عليهم".

وعنونت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله على صفحتها الأولى الجمعة "خطر الفوضى".

وبات واضحاً أن القوى السياسية التي بدت عاجزة عن احتواء الغضب الشعبي، تراهن على تعب المتظاهرين وتراجع أعدادهم.

وقبل دعوة عون إلى الحوار، أعلنت الحكومة خطة إصلاح "جذرية" تضمنت خفضاً بنسبة النصف لرواتب المسؤولين، وتقديمات ووعود بإصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وغيرها، رفضها الشارع أيضا لعدم ثقته بقدرة الحكومة التي لطالما وعدت ولم تف، على التنفيذ.

وقال الحلبي الذي يعد من بين الناشطين البارزين في التظاهرات في وسط بيروت "وصل الشعب إلى نقطة كسر العلاقة مع النظام القائم (..) والتحدي الأساسي أمامنا اليوم هو دعم الحراكات اللامركزية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب".

المتظاهرون مرتدين معاطف ضد المطر لضمان استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في وسط بيروت، لبنان رويترز

وتعليقاً على دعوة عون لاختيار ممثلين عن المتظاهرين، قال الحلبي "لحظة اختيار أي ممثل أو قائد للثورة، يعني أننا أطلقنا النار على أنفسنا وهذا يجب ألا يحصل".

ويشارك مئات الآلاف المواطنين بشكل عفوي في الاعتصامات والتظاهرات من دون أي دعوات منظمة أو وقوف جهات محددة خلفهم، ومن كل المناطق والطوائف.

وقال عفيف يونس (30 عاماً)، موظف، لفرانس برس "ثمة محاولة لإثارة الخوف تقوم بها أحزاب السلطة (..) لكنهم لن ينجحوا"، مؤكداً أن " حاجز الخوف من (الشبيحة، حسب ما وصفهم) الذين يرسلونهم للتخويف انكسر".

وتابع "كلما قاموا بالترهيب خصوصاً في صور (في الجنوب) والنبطية، تشجع الناس أكثر على المشاركة في التظاهرات، ونتمنى أن يستفيقوا ويعملوا على إيجاد حلول وامتصاص غضب الناس".

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