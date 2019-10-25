فيسبوك تطلق خدمتها الإخبارية

أعلنت شركة فيسبوك المتهمة بالتضليل الاعلامي، الجمعة عن اطلاق خدمة إخبارية بشراكة مع وسائل إعلام، بهدف النهوض بصحافة مهنية وتلميع صورة أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم.

وقال صاحب الشركة مارك زوكربيرغ لدى إعلانه عن خدمة "فيسبوك نيوز" إنه "منذ سنوات وأنا أناقش مع هيئات صحافية وصحافيين كيف يمكننا دعم صحافة جيدة عبر فيسبوك".

وأضاف على صفحته على فيسبوك "الصحافة مهمة لديمقراطيتنا وللتقدم معا في مواجهة المشاكل (..) تقع على خدمات الانترنت الكبرى مسؤولية التعاون مع أجهزة الصحافة لارساء نماذج قابلة للاستمرار على الأمد البعيد لتمويل هذا العمل".

ومن المقرر ان يعرض زوكربيرغ هذا المنتج الجديد في نيويورك، بالشراكة مع روبرت تومسون المدير العام لشركة "نيوز كوربريشن" المجموعة التابعة لروبرت مردوخ والتي تملك خصوصا وال ستريت جورنال وقناة فوكس نيوز.

وأطلقت الخدمة الجمعة في شكل تجربة بين "مجموعة صغيرة" من المستخدمين الأميركيين، وستكون عبارة عن ثمرة أخبار مختارة من صحافيين محترفين وخوارزميات "موائمة للخيارات الشخصية".

وستكون هذه الخدمة الجديدة منفصلة عن سيل المعلومات التي يتلقاها مشتركو فيسبوك "نيوز فيد" حيث توجد معلومات لا تنبع عن وسائل اعلام محترفة، كما سيضم مقالات منظمات صحافية شريكة.

وبين هؤلاء الشركاء اكثر عن 200 وسيلة اعلام منها وال ستريت جورنال، وواشنطن بوست ، وبيبل، وقنوات ايه بي سي وسي بي اس وفوكس نيوز.

ولم يذكر شيء حتى الان عن كلفة هذا المنتج الجديد او المبالغ التي سيحصل عليها الشركاء.

وقالت الشركة في بيان ان هذه الخدمة الجديدة "ستبرز الاخبار الوطنية الرئيسية لكل يوم" وتركز على "الترفيه والصحة والاقتصاد والرياضة" وهي المحاور الاربعة التي يولع بها أكثر من غيرها رواد فيسبوك.

وقالت الشركة إنها شكلت فريقا من الصحافيين منحوا "استقلالية الخط التحريري"، وسينتقي الفريق المقالات وفق توجيهات يمكن للجميع الاطلاع عليها.

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