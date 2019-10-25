شاهد: ليليوم للتاكسي الطائر تقرر توسيع انتاجها بعد نجاح تجربة النموذج الأولي

تطمح شركة ألمانية للبدء بانتاج مركبات تستخدم كمركبات أجرة طائرة بعد تجربة ناجحة لنموذج لتاكسي طائر الثلاثاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تجاوزت سرعته 100 كيلومتر في الساعة، مما عزز ثقة الشركة التي تحمل اسم ليليوم بتوسيع الانتاج قبل البدء بالطرح التجاري عام 2025.

هذه الشركة هي واحدة من مجموعة من الشركات التي تحاول تصنيع وتسيير مركبات أجرة طائرة تعمل على البطارية وبخاصية الإقلاع العمودي، تسمح للمسافرين مستقبلاً تجاوز أزمات المرور الخانقة وتوفير الوقت.

وستتزود مركبات ليليوم بـ 36 محركًا كهربائيًا وبتصميم ثابت الأجنحة يقول صناعها إنهم سيمنحوها كفاءة عالية تجعلها قادرة على منافسة علامات تجارية أخرى مصنعة للمركبات الطائرة المسيرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دانييل ويغان، الذي أسس ليليوم في عام 2015 مع ثلاثة أصدقاء من الجامعة التقنية في ميونيخ: "بمجرد وصولها إلى الهواء، تتسارع الطائرة إلى الأمام وتطير بواسطة المصاعد المحمولة بالرياح، وبهذه الطريقة تحقق سرعات أعلى بكثير ليس فقط من السيارات ولكن أيضًا تحقق سرعات أعلى من المروحيات".

ويقول مصنعو المركبة إنها ستكون قادرة على إكمال جولة لمسافة 300 كيلومتر في ساعة واحدة، كما ستمثل بديلاً بأسعار معقولة، صديقة للبيئة وخال من الانبعاثات، مقارنة بوسائل السفر الأخرى.

تجربة الطيران هذه تأتي بعد ستة أشهر من تجربة أخرى لتحليق مركبة ليليوم بخمس مقاعد في ميونيخ، وحالياً تقوم الشركة باستخدام أجهزة التحكم عن بعد للقيام بالتجارب لكنها لاحقاً ستستعين بطيارين لتقييم المركبة.

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