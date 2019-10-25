تركيا تطالب ترامب بتسليمها قائد قوات سوريا الديموقراطية

طالب الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الخميس الولايات المتحدة بتسليم قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الذي تعتبره أنقرة "إرهابياً". وقال إردوغان في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي ار تي"، "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تسليمنا الإرهابي الملقّب مظلوم، المطلوب بموجب إشعار أحمر" من الإنتربول.

وطلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منح مظلوم عبدي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة كي يتسنّى لهم أن يناقشوا وإياه بصورة مباشرة الوضع في سوريا.

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وأدّت قوات سوريا الديموقراطيّة، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكرديّة، دوراً أساسياً في قتال تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتوتّرت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد بدء العمليّة العسكريّة التركيّة في سوريا، لكنّ ترامب لمّح الأربعاء إلى أنّه سيعقد اجتماعه المقرّر مع إردوغان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في البيت الأبيض. كما أكّد الرئيس التركي من جهته أنّه يعتزم زيارة ترامب في هذا التاريخ.