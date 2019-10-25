شاهد: الثلوج تتساقط بغزارة في ولاية كولورادو

تساقطت الثلوج بغزارة في مقاطعة دوغلاس، كولورادو بأمريكا، حتى تم إصدار تحذير من العاصفة الشتوية القادمة.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج بعد هطولها إلى ما يقارب 8 بوصات (حوالي 20.30 سم) من الثلوج خلال الليل في بعض مناطق الولاية. هذا و يشير التحذير إلى صعوبة السفر حتى صباح الخميس الباكر والذي يسببه تساقد الثلوج الغزير و يؤدي لحجب الرؤية ووعورة الطرقات.

وهناك تنبؤات بانخفاض درجات الحرارة وخاصة عند ساعات الفجر لتصل إلى حوالي 20 درجة فهرنهايت (أي -6.6 درجة مئوية).

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