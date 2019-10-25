شاهد: لحظة هجوم دب على مدربه خلال عرض في سيرك روسي

فتح مسؤولون روس يوم الخميس تحقيقاً جنائياً بعد أن هاجم دب مدربه خلال عرض أقيم يوم الأربعاء في مدينةٍ أولونتس التي تبعد نحو 180 كيلومترا شمال شرقي مدينة سان بطرسبورغ الروسية .

وأظهر مقطع فيديو مصور الدب في بداية الأمر وهو يدفع عربة يدوية ماشياً على قدميه الخلفيتين، وبعد لحظات قليلة يبدأ الدب بمهاجمة المدرب ويدفعه أرضاً ويبدأ بعض يده. ليسارع مدرّب آخر ويحاول مساعدته عن طريق توجيه عدة ركلات للدب.

وذكرت وسائل إعلام المحلية أن الدب أراد مهاجمة الجمهور قبل أن يتم السيطرة عليه من خلال صعقه بصدمات كهربائية.

ولم تقم إدارة السيرك ببناء أي حواجز فاصلة بين منصة العرض والمشاهدين، الأمر الذي استدعى السلطات لفتح تحقيق جنائي وتوجيه تهمة تقديم خدمات غير آمنة لإدارة السيرك

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