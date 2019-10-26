قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستزيل وجود قوات حماية الشعب الكردية من المنطقة السورية الحدودية، إذا لم توف روسيا بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين البلدين هذا الأسبوع.

وينص الاتفاق الذي وقعه أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، على قيام الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوريين بتطهير المنطقة من وجود مقاتلي وحدات الشعب الكردية على الحدود، في عمق 30 كيلومترا من التراب السوري. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.

وقال أردوغان في خطاب نقله التلفزيون في اسطنبول "إذا لم يتم تطهير الإرهابيين في نهاية المائة وخمسين ساعة، فسنتولى السيطرة ونطهرها بأنفسنا"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا فرعاً من حزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يقاتل الجيش التركي منذ عقود.

وجدد اردوغان تهديده بفتح البوابات الحدودية أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا، إذا لم تدعم الدول الأوروبية خطط أنقرة، الرامية إلى إحداث منطقة آمنة شمال شرقي سوريا، حيث تريد تركيا إعادة توطين اللاجئين السوريين المقيمين حاليا في الأراضي التركية.

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