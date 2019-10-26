شاهد: افتتاح منزل أثري يعود لعام 79 قبل الميلاد في إيطاليا

افتُتح أحد أكثر البيوت الرومانية نبلاً وجمالاً للزوار بعد 30 عاماً من الترميمات في متنزه هيركولانيوم الأثري في جنوب إيطاليا.

وغرقت بلدة هيركولانيوم الساحلية الأثرية تحت حمم بركان انفجر في المنطقة عام 79 قبل الميلاد قبل أن يتم اكتشاف المنزل الروماني عام 1938.

ويحتوي المنزل الأثري على ديكورات متنوعة من الفسيفساء استخدمت قديماً لتبريد حرارة الطقس، بالإضافة إلى لوحات جدارية بديعة بجانب طاولة رخامية وُضعت بدقة لجذب ضوء الشمس.

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