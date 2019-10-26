شاهد: هنود يدخلون موسوعة غينيس في الاستلقاء على أسرّة من المسامير

دخل فريق هندي مكون من خبراء في ألعاب الفنون القتالية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد استلقائهم على سرير متعدد الطوابق المكونة من المسامير.

واستلقى تسعة أشخاص فوق بعضهم البعض فصلتهم طبقات أسرة مكونة من مسامير يتراوح طولها من 4 إلى 6 بوصات.

وحطم الفريق الرقم القياسي السابق المسجل باسمهم أيضاً العام الماضي حين استلقى ثمانية أشخاص فوق بعض بنفس الطريقة.

وبالإضافة لمشاركته في أسفل السرير العمودي، حطم قائد الفريق فيسبي خارادي الرقم القياسي العالمي في ثني الأعمدة الحديدية برقبته حيث تمكن من ثني 21 عموداً بزاوية 90 درجة في دقيقة واحدة.

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