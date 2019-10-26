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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: الحيوانات الأليفة تشارك في الحفل السنوي للأزياء التنكرية في فلوريدا

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: الحيوانات الأليفة تشارك في الحفل السنوي للأزياء التنكرية في فلوريدا
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أ.ب
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شاركت تشكيلة متنوعة من الحيوانات الأليفة في الحفل السنوي للأزياء التنكرية في جزيرة كي ويست بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبجانب المشاركة المعتادة للكلاب والقطط بأزياء مختلفة ومبتكرة ، ظهرت حيوانات أخرى كالزواحف والأرانب في الحدث الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأحد.

وتعود أرباح الحدث على منظمة أصدقاء لووار كييز (Lower Keys Friends) للعناية بالحيوان.

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