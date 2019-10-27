وكالة: اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والجيش التركي في ريف رأس العين

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع اشتباكات بين وحدات من قوات الحكومة السورية والجيش التركي في ريف رأس العين بشمال سوريا.

وقالت الوكالة الرسمية إن وحدات من القوات الحكومية استطاعت احكام سيطرتها على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين وهي "أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية" لتقلص المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ثلاثة كيلومترات.

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