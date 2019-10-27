رويترز: مسؤولون عراقيون وإيرانيون تلقوا تأكيدا بشأن مقتل البغدادي من مصادر سورية

نقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين قولهم، إن طهران تلقت تأكيدا من داخل سوريا بشأن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، اليوم الأحد في سوريا.

وقال أحد المسؤولين الإيرانيين ”أبلغ مسؤولون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان“.

وفي سياق متصل أعلن مصدران أمنيان عراقيان، تلقيهما تأكيدا من قبل مسؤولين سوريين محليين على مقتل البغدادي.

وقال أحد المصدرين ”مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية“.

وأكد مصدر أمني عراقي ثان تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.

وقال التلفزيون الحكومي العراقي، إنه سيبث لقطات للغارة الأمريكية التي قيل إنها قتلت البغدادي.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول أن البغدادي استُهدف وقُتل على الأرجح في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب في سوريا، وذلك قبل ساعات من إعلان "مهمّ جدا" سيُدلي به الرئيس دونالد ترامب اليوم الأحد.

وذكرت شبكة "سي ان ان" أن الجيش الأمريكي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا. أما شبكة "إيه بي سي" فنقلت عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أمريكية خاصة موقعه.

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