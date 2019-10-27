قوة عسكرية أميركية سرية تستهدف أبو بكر البغدادي في باريشا بإدلب وتصريح هام لترامب حول العملية

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أبو بكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف كان يتمنطقه على جسده، بحسب ما نقلت "نيوزويك" نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع البنتاغون، في وقت بدأ الجيش الأميركي باختبارات الحمض النووي والقياس الحيوي للمطلوب الأول أميركياً وعالمياً.

بدورها شبكة "إن بي سي" الأميركية قالت إن مروحيات عسكرية ومقاتلات حربية وطائرات من دون طيار شاركت في العملية العسكرية واستهدفت مخبأ البغدادي من الجو. وأضافت "إن بي سي" أن قوات خاصة أميركية استهدفت البغدادي قرب باريشا بمنطقة حازم بمحافظة إدلب بعد ليل السبت/الأحد، وبعد القصف الجوي انتشر أفراد من الوحدة على الأرض لجمع معلومات استخباراتية.

العملية النوعية جاءت بعد حصول وكالة المخابرات الأميركية CIA على معلومات حول مكان البغدادي، لكن التقارير الواردة لا تؤكد يقيناً إلقاء القبض عليه أو مقتله في العملية العسكرية التي صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل بضعة أيام.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض أعلن أن الرئيس ترامب سيدلي بتصريح "مهم جدا" الاحد، من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال المتحدث في بيان مقتضب إن هذه الكلمة الرئاسية ستُلقى الساعة 09,00 (13,00 ت غ).

قبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر "حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون مزيد من الايضاح. تغريدة أطلقت شرر تكهنات وتخمينات خفية.

نيوزيوك قالت إن زوجتين للبغدادي قتلتا من شدة قوة تفجير الحزام الناسف، لكن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية أوضحت في وقت لاحق مقتلهما في تفجيرين منفصلين بسترتين ناسفتين ارتدتهما.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في غارة السبت في شمال شرق سوريا.

وقالت الشبكة الأميركية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.