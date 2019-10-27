دراسة: تناول أدوية ضغط الدم قبل النوم قد يجعل فاعليتها أكبر

تنصح دراسة جديدة بتناول أدوية ضغط الدم قبل الخلود إلى النوم لتحقيق أكبر فائدة مرتجاة، ولتعمل الأدوية التي تحمي من النوبات القلبية والجلطات بشكل أكثر فاعلية، حيث تخفف هذه الأدوية إذا أخذت بالشكل الصحيح من خطر الإصابة بهذه المشاكل الصحية بنسبة 45%.

الدراسة قام بها باحثون إسبان من جامعة فيغو على عينة بلغت 19 ألف شخص مصاب بارتفاع الدم من الجنسين.

قام الباحثون بتقسيم العينة إلى مجموعتين، إحداهما تتناول الدواء قبل النوم والأخرى بعد الاستيقاظ مباشرة، وتم وضع المشاركين تحت الرقابة لمدة ست سنوات في المتوسط حيث يسجل كل منهم أنماط نومه إضافة إلى القيام بزيارات للكشف الصحي وتسجيل ضغط الدم والتحقق من أي آثار جانبية.

وجد فريق البحث أن المجموعة التي تناولت الدواء قبل النوم سجلوا انخفاضاً في ضغط الدم خلال النوم مقارنة بمن تناولوه صباح اليوم التالي.

وجدوا كذلك أن هذه المستويات المنخفضة لضغط الدم التي سجلت أثناء النوم مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث كان نسبة الإصابة بأمراض القلب لدى المجموعة التي كانت تتناول الدواء قبل النوم أقل بنحو النصف (45%)من المجموعة الثانية التي كانت تتناوله في الصباح.

بحسب أبحاث سابقة فإن ضغط الدم أثناء النوم يعتبر مؤشراً جيداً لأمراض القلب المحتملة. ارتفاع ضغط الدم ليلاً يشير إلى وجود مشكلة، بغض النظر عما إذا كان ضمن حدوده الطبيعية خلال النهار.

ووجدت الدراسة أن تناول الدواء قبل النوم، عندما يكون ضغط الدم منخفضًا بشكل طبيعي، قد يزيد من فعاليته بسبب طبيعة الساعة البيولوجية للجسم.

وقد يفسر هذا لماذا لاحظ المشاركون الذين تناولوا دواءهم وقت النوم انخفاضًا مستمرًا في ضغط دمهم أثناء النوم، حتى بوجود العوامل التي تزيد عادة من فرص الإصابة بالمرض، مثل الشيخوخة ومرض السكري.

وبحسب الدراسة فإنه لا يجب الاعتماد على قياسات النهار وحدها فهي ليست كافية، وقد تؤدي إلى تشخيص خاطئ. بدلاً من ذلك، يجب مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة لأخذ أنماط الحياة في عين الاعتبار وإعطاء صورة أكثر شمولاً.

بحسب البروفيسور رامون هيرميدا، قائد البحث، ما زالت هناك حاجة لدراسات أخرى تجرى على مجموعات متنوعة، للتأكد من مدى صحة النتائج، وإمكانية تطبيقها على جميع المرضى بغض النظر عن نوع الأدوية التي يتناولونها لمواجهة ارتفاع ضغط الدم.

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