وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم بشمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول، مقتل جندي تركي وجرح خمسة آخرين في منطقة رأس العين السورية بعد هجوم بالصواريخ والمورتر نفذته وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال الجيش التركي في بيان إن هجوما "نفذه إرهابيو حزب العمال كردستاني/قوات سوريا الديموقراطية" وقع في رأس العين حيث كانت دورية تركية تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة. وأضاف أن الدورية ردت و"أكدت أنها شلّت حركة الأهداف"، بدون أن يذكر أي تفاصيل.

وينص اتفاق 17 تشرين الأول/أكتوبر بين أنقرة وواشنطن على انسحاب قوات سوريا الديموقراطية من "المنطقة الآمنة" التي تمتد بعمق ثلاثين كيلومترا من الحدود التركية وبطول 440 كيلومترا. وتعتبر أنقرة هذه القوات فرعا من حزب العمال الكردستاني الذي يقود حركة تمرد ضدها في تركيا، أي "منظمة إرهابية".

وأعلنت واشنطن الثلاثاء أن الانسحاب انتهى، لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نفى السبت ذلك.

وقال إردوغان في خطاب في اسطنبول "إذا لم ينسحب الإرهابيون (من المنطقة) في نهاية المئة وخمسين ساعة، فإننا سنتولى الأمر ونطهرها بأنفسنا".

وكانت مهلة الانسحاب بدأت في 23 تشرين الأول/أكتوبر الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش إثر اتفاق روسي تركي حول الموضوع.

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