بث التلفزيون الرسمي العراقي الأحد لقطات مصورة للغارة الأمريكية التي نُفذت في سوريا والتي يعتقد أنها أودت بحياة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

وقال التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

المرصد السوري

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيات أميركية أنزلت مقاتلين على الأرض بعد منتصف ليل السبت في إطار عملية استهدفت قيادات في تنظيم الدولة الإسلامية على الأرجح.

وذكر المرصد أن العملية التي تمت في قرية باريشا في إدلب في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا تخللها "إنزال مروحيات أميركية لمقاتلين على الأرض اشتبكوا مع جهاديين"، وذلك وسط تقارير إعلامية أفادت أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قُتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في المنطقة نفسها.

للمزيد على يورونيوز:

أنباء عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي على يد قوات أمريكية

على خطى الظهور المصور لابن لادن والزرقاوي هل ينتظر البغدادي نفس المصير؟