هو إبراهيم عواد محمد إبراهيم علي محمد البدري السامرائي، ولد بتاريخ 28 يونيو/تموز 1971. ينحدر من أسرة فقيرة من مدينة سامراء العراقية، واشتهر باسم أبو بكر البغدادي، قائد تنظيم القاعدة في العراق، وزعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. في عام 2011 أعلنت واشنطن إدراج إسم البغدادي على قائمة "الإرهابيين العالميين"، وأعلنت عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم أية معلومات من شأنها أن تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.

من الدراسة .. إلى الوفاة

ماجيستير ودكتوراه في الدراسات الإسلامية

في عام 1991 وبعد أن أنهى دراسته الثانوية، تقدم البغدادي بطلب لإكمال دراسته في جامعة بغداد، وبحسب بعض المعلومات والمصادر المقربة منه كان البغدادي يحلم بدراسة القانون وأن يصبح محاميا، لكن نتائجه الدراسية لم تسمح له بدخول كلية الحقوق أو أي من المجالات التي أرادها، عندها قرر دراسة الشريعة الإسلامية، وكثيرا ما وصف بين أهله بالرجل "المؤمن" بسبب التعليمات الصارمة التي كان يفرضها على أفراد أسرته وانتقاداته لكل من لا يلتزم بها.

عاشق كرة القدم

وعرف البغدادي بحبه لممارسة لعبة كرة القدم، إذ أطلق عليه بعض أصدقائه لقب ميسي في إشارة إلى نجم منتخب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

في عام 1996، أي بعد 5 سنوات حصل البغدادي على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد. ومن ثم شهادة الماجيستير في العام 2002 من جامعة صدام حسين للدراسات الإسلامية، والدكتوراه في العام 2006 في الاختصاص عينه.

ظل البغدادي يؤم المسلمين في حي الطبجي بالعاصمة بغداد لمدة 14 عاما، قبل أن يغادر المكان في العام 2004 بسبب خلافات شخصية مع أهل الحي.

إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمريكية

وذكرت بعض المصادر الإعلامية، أن البغدادي ساعد في تأسيس جماعة "جيش أهل السنة والجماعة" المسلحة عقب الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003. وفي شباط/فبراير من عام 2004 ألقي القبض عليه من قبل القوات الأمريكية في الفلوجة، ووضع في معسكر "بوكا"، معسكر اعتقال احتفظت به الولايات المتحدة في محيط مدينة أم قصر في العراق، إلى أن تم الإفراج عنه في كانون الأول/ديسمبر من العام عينه.

الانضمام إلى تنظيم القاعدة .. وتسلمه الزعامة

وبعد خروجه من السجن انضم البغدادي إلى تنظيم القاعدة بزعامة الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في عام 2006 في غارة أمريكية. وخلفا للزرقاوي تم تعيين أبو أيوب المصري الذي حل تنظيم القاعدة في العراق، وأسس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وفي عام 2010 وبعد مقتل المصري تم تسمية البغدادي ليخلفه.

رويترز

سجى عبد الحميد الدليمي .. إحدى زوجاته

وبحسب مقابلة أجرتها مع صحيفة "اكسبرسن" السويدية قالت سجى عبد الحميد الدليمي (31 عاما) ابنة مساعد أمير جبهة النصرة في القلمون أبو مالك الدليمي، أنها وبناءً على طلب والدها تزوجت أبو بكر البغدادي في عام 2008، وعاشا معا في دمشق في حي السيدة زينب إلى أن طلقها في عام 2009 وقرر العودة إلى العراق. وأنجبت منه فتاة واحدة تدعى هاجر.

تنظيم "جبهة النصرة"

وعمل البغدادي بعد وصوله إلى إمارة التنظيم إلى إعادة بنائه بعد أن قضت عليه القوات الأمريكية، وعقب الحرب المأساوية التي نشبت في سوريا في عام 2011 بين جماعات مسلحة والنظام السوري، أمر البغدادي من بعض العناصر التابعين له والمتواجدين في سوريا بالعمل لبناء فرعا تابعا لتنظيم القاعدة هناك، ومن هنا جاء تنظيم ما عرف في وقت لاحق بـ "جبهة النصرة" بقيادة أبو محمد الجولاني. والذي أعلن البغدادي عنه في العام 2013 مشيرا إلى أن هذا التنظيم هو جزء من تنظيم الدولة في العراق.

وسرعان ما اندلعت الإشتباكات بين كلا الطرفين.

خليفة المسلمين

وفي العام 2014 سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على مدينة الموصل، وظهر البغدادي في فيديو مصور في جامع النوري وهو يتلو خطبة الجمعة في تموز/يوليو 2014، وهنا ومن على هذه المنصة قدم نفسه كـ"أمير المؤمنين".

ودعا حينها "المسلمين" إلى مبايعته كخليفة للدولة الإسلامية التي أعلنها على أراضٍ واسعة في العراق وسوريا.

رويترز

و صدر تسجيل صوتي آخر للبغدادي في أيلول/سبتمبر 2017، قبل أقل من شهر على طرد التنظيم المتطرف من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا سابقاً، على وقع هجوم لقوات سوريا الديمقراطية.

2018 والظهور الأخير للبغدادي

ومنذ ذلك الوقت لم تصدر أي إشارة عن البغدادي، منذ تسجيل صوتي تم بثه في آب/أغسطس 2018 بعد بدء الهجوم العراقي لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية. وقد دعا فيه أنصاره الى "عدم التخلي عن جهاد عدوهم" على الرغم من الهزائم الكثيرة التي مني بها الجهاديون.

ولادة 1971 _ وفاة 2019

أنباء عن مقتله في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب

هذا وتحدثت وسائل إعلام أمريكية ومسؤولين سوريين وعراقيين عن مقتل البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، فيما غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن إعلان "مهمّ جدا" سيُدلي به قريبا.

وقبل أشهر ألقت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منشورات على مدينة الرمادي العراقية دعت فيها إلى الإبلاغ عن البغدادي، مقابل 25 مليون دولار.

وإذا تكلل هذا الهجوم بالنجاح، فسيكون أهم عملية عسكرية تستهدف قياديا "جهاديا" كبيرا منذ قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية قامت بها القوات الخاصة الأمريكية في أبوت أباد بباكستان.

للمزيد على يورونيوز:

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية البغدادي: العمليات اليومية تجري على جبهات مختلفة

شاهد: الأسد يصف أردوغان باللص خلال زيارة مفاجئة لمدينة إدلب

مات البغدادي.. لم يمت البغدادي!