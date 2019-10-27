ردود فعل دولية مرحبة بمقتل زعيم داعش وروسيا تشكك

أثارت روسيا الشكوك الأحد حول مقتل زعيم تنظيم القاعدة ابو بكر البغدادي، والذي وردت العديد من التقارير عن مقتله منذ 2014. وصرح ايغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان، قائلا إنه لا تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسسية أية معلومات موثوقة بشأن عملية الجيش الأميركي في منطقة خفض التصعيد في ادلب، فيما يتعلق بموت البغدادي "للمرة المليون".

أما في أنقرة فقد أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل زعيم تنظيم داعش، ووصفه بأنه "نقطة تحول" في الحرب على الإرهاب. وكتب أردوغان على تويتر: "مقتل زعيم داعش يعتبر نقطة تحول في الحرب على الإرهاب".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن مقتل البغدادي، خلال عملية للقوات الخاصة على مشارف قرية باريشا، في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وأكد أردوغان على أن تركيا ستواصل دعمها لجهود مكافحة الإرهاب كما فعلت في السابق، وأضاف في تغريدته أنه واثق من أن النضال الحازم ضد الإرهاب بشكل ينسجم مع روح التحالف، سيجلب السلام للإنسانية جمعاء.

وفي البحرين قال وزير الخارجية خالد بن حمد آل خليفة على حسابه في موقع تويتر على الانترنت، إن مقتل زعيم تنظيم داعش شكل ضربة موجعة للتنظيم.

أما في إيران فقد غرد وزير الإعلام الإيراني محمد جواد أزري جهرومي تعليقا على ترامب قائلا: "ما من شيء مميز، لقد قتلتم الكائن الذي صنعتموه".

وفي الجانب العبري، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل البغدادي، واصفا العملية بأنها حدث مهم وأن المعركة مستمرة.

وفي باريس أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي مثل ضربة موجعة للتنظيم، ولكنّها لا تمثّل سوى مرحلة، مضيفاً أنّ إلحاق الهزيمة النهائية بالتنظيم يعدّ أولوية فرنسا.

وكتب الرئيس الفرنسي على صفحته في موقع تويتر أنّ "مقتل البغدادي ضربة موجعة لداعش، ولكنّها لا تمثل سوى مرحلة، فالمعركة مستمرة إلى جانب شركائنا في التحالف الدولي حتى هزيمة التنظيم الإرهابي نهائياً. هذه أولويتنا في المشرق".

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