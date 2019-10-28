مقتل سبعة أشخاص جراء سيول في السعودية

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة حفر الباطن شمال شرق السعودية، بحسب ما أوردته قناة الإخبارية السعودية الإثنين.

ونقلت الإخبارية عن بيان صادر عن الدفاع المدني في مدينة حفر الباطن قرب الحدود مع الكويت، أنه "قام بإخلاء 16 شخصاً وإيواء سبعة أشخاص".

وقررت السلطات المحلية تعليق الدوام المدرسي في حفر الباطن الإثنين بسبب "التغييرات الجوية" والأمطار.

علما بأن السعودية كانت قد شهدت في كانون الثاني/يناير الماضي، سيولا تسببت بها أمطار غزيرة ما أدى إلى مصرع 12 شخصا، بينهم عشرة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.

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