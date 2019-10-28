توقيف يميني متطرف أصاب شخصين في هجوم على مسجد غرب فرنسا

أصيب شخصان مسنان بجروح خطرة الاثنين أمام مسجد مدينة بايون جنوب غرب فرنسا، بعد أن أطلق عليهما شخص النار حسب الشرطة، التي أضافت أنه تم اعتقال المسلح المشتبه به.

وجاء في بيان لمديرية الشرطة "عند الساعة 15,20 حاول رجل اضرام النار في باب مسجد في بايون، ولما تفاجأ بوجود شخصين في المكان أطلق عليهما النار"، مضيفة أن المسلح أضرم النار في سيارة قبل ان يغادر المكان.

ويبلغ الجريحان ال74 وال78 من العمر وتم نقلهما الى المركز الطبي في بايون، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يبلغ من العمر 84 عاماً وله صلات بجماعات يمينية متطرفة كما كان مرشحاً سابقاً بالانتخابات البرلمانية عن حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه مارين لو بان.

وتم ارسال فريق متفجرات الى منزل المشتبه به الذي يقع قرب بايون، وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق في حين فرضت اجراءات ألأمنية في محيط المسجد.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة" اعتداء وصفه بال"شنيع" استهدف مسجدا في جنوب غرب فرنسا الإثنين جُرح فيه شخصان، وأعلنت الشرطة أنها أوقفت مرتكبه الذي حاول إحراق الجامع.

وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس الفرنسي أن "الجمهورية لن تتسامح أبدا مع الحقد"، متعهّدا "بذل كل الجهود لمعاقبة الفاعلين وحماية مواطنينا المسلمين".

Je condamne avec fermeté l’attaque odieuse perpétrée devant la mosquée de Bayonne. J'adresse mes pensées aux victimes. La République ne tolérera jamais la haine. Tout sera mis en œuvre pour punir les auteurs et protéger nos compatriotes de confession musulmane. Je m’y engage. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2019

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