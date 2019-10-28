شاهد: فرح أهالي مدينة تل أبيض السورية بعد مقتل البغداي

عبر معظم سكان مدينة تل أبيض السورية يوم الأحد، عن سرورهم بعد سماع نبأ موت زعيم تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

وقال عبد الرحمن مصطفى، زعيم المعارضة السياسية أنه يريد "أن يتم تطهير سوريا من جميع الإرهابين والمنظمات الإرهابية".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض أن البغدادي كان قد قتل نفسه من خلال تفجير سترة ناسفة بعد فراره إلى نفق مسدود.

وقال ترامب إن البغدادي الذي نصب نفسه "خليفة" على "دولة إسلامية" تحكمت في وقت من الأوقات بمصير سبعة ملايين شخص على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتد بين سوريا والعراق، عام 2014، قتل "مثل كلب".

وأكد "لم يمت بطلا بل جبانا، كان يبكي وينتحب ويصرخ وهو يركض في نفق مسدود" حفر لحمايته، مضيفا أنه فجر "سترته" الناسفة بعدما اصطحب ثلاثة من أولاده إلى النفق فقتلوا معه.

وتابع في كلمة ردّ بعدها على أسئلة الصحافيين "القبض على البغدادي أو قتله كان الأولوية المطلقة لإدارتي".

وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتل المطلوب الأول في العالم الذي يعتبر مسؤولا عن جرائم عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة.

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