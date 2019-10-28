شاهد: سعودية منقبة ترقص في موسم الرياض والنائب العام يأمر باعتقالها

أثارت فتاة سعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت أصداؤه إلى المسؤولين السعوديين.

في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي، أقدمت فتاة سعودية منتقبة على الرقص وهي محاطة بمجموعة من الشباب والفتيات. واختارت الفتاة رقص الراب فرفعت عباءتها لتظهر ساقيها وهي ترتدي بنطال من الجينز.

ويبدو أن الفتاة لم تكن على علم أن أحدهم قام بتصويرها ليرفع فيما بعد المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي فينتشر مثل النار في الهشيم.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من رأى أنها لا يجوز لها أن ترقص بهذه الطريقة خصوصا وهي ترتدي زيها التقليدي وأنها لم تحترم عادات وتقاليد مجتمعها، ومنهم من قال إنها لم تخل بأي من آداب الاحتفال فقد كانت محتشمة تماما ولا أحد يستطع أن يفرض على جميع الفتيات الحاضرات ألا يتمايلن ولا يرقصن طالما بات لهن الحق في المشاركة في فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وطالب بعض رواد مواقع التواصل بإعادة تفعيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ قد توصلت إلى حل للحد من نفوذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي تتمكن هيئة الترفيه من ممارسة أنواع الترفيه المناسبة لعادات وتقاليد المملكة. فقد قام تركي آل الشيخ بتعيين ما يسمى بلجنة "ضباط الذوق العام".

النائب العام السعودي يأمر بالقبض على الفتاة "مجهولة الهوية"

ووصلت القضية إلى آذان النائب العام السعودي، الذي يبدو أنه لم يرق له الأمر فأمر السبت مساء بضبط وإحضار الفتاة الراقصة التي لاتزال إلى اليوم مجهولة الهوية. ووجه النائب العام للفتاة راقصة الراب تهمة الإخلال بالآداب والذوق العام.

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