أمير الكويت يطالب بإنهاء أزمة قطر مع السعودية وحلفائها

طالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمام أعضاء مجلس الأمة الثلاثاء بوضع حد لأزمة قطر مع السعودية وحلفائها، بعدما إعتبر أنّ الخلاف لم يعد "محتملا"، وذلك في أول حديث علني له منذ عودته من رحلة علاجية قبل نحو اسبوعين.

وقال الأمير في خطاب في مجلس الأمة "لم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار خلاف نشب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون".

ورأى أنّ الخلاف الدبلوماسي الذي اندلع قبل نحو عامين ونصف "أون قدراتنا ودّد إنجازاتنا، الأمر الذي ستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزز وحدتنا وصلابة موقفنا".

وفي الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما نفته الإمارة الثرية بالغاز.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ولعبت الكويت دور الوسيط في الخلاف، لكنّها لم تنجح في رأب الصدع بين الدول المتخاصمة.

وفي خطابه، دعا أمير الكويت أيضا إلى "نبذ الفتنة"، متحدّثا عن التطورات الأخيرة في المنطقة وبينها التوترات مع إيران والتظاهرات في كل من العراق ولبنان.

وقال "علينا أن نأخذ العبرة مما يجري حولنا ولا خيار أمامنا إلاّ ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا ونبذ أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة".

وانتقد الأمير "انحراف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاول تدم وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس وكراماتم وأعراضم"، داعيا إلى "تحرك جاد وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة وحماة مجتمعنا من آفاته الفتاكة"، من دون أن يحدّد طبيعة هذا التحرك.

وعاد أمير الكويت (90 عاما) إلى الدولة الخليجية في 16 تشرين الاول/اكتوبر بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

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