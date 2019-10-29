مخبر كردي قدم معلومات أساسية أدت إلى تصفية البغدادي بنجاح

صرح مظلوم عبدي، قائد القوات الكردية في سوريا يوم الاثنين إن القوات التي يقودها الأكراد المتحالفة مع الولايات المتحدة قدمت معلومات سخية بما في ذلك عينات حيوية مثل الملابس الداخلية المستخدمة من قبل زعيم الدولة الإسلامية، وعينة دم تم استخدامها لتحليل الحمض النووي.

وقال عبدي في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، إن جهاز استخباراته كان لديه مصدر متمكن في الدائرة الداخلية للبغدادي. أعطى هذا المصدر مخططًا لكل غرفة بمنزل الزعيم الإرهابي على الحدود التركية، وشمل ذلك عدد الحراس ومخططات للبناء والأنفاق.

وقامت عناصر الاستخبارات الكردية بنقل العينات الحيوية (الملابس الداخلية وعينة الدم) إضافة إلى المعلومات والمخططات إلى القوات الأمريكية، مما زود العمليات الخاصة الأمريكية فهماً أفضل لمنزل البغدادي الآمن قبل ضربها، وفقاً لعبدي.

وأضاف عبدي أن المصدر المجهول كان في الموقع خلال الغارة وغادر مع القوات الأمريكية المهاجمة.

ووصف عبدي مصدره السري بأنه كان أحد مستشاري البغدادي الأمنيين، مما مكنه من تقديم الملابس الداخلية قبل 3 أشهر وعينة من دمه قبل شهر فقط فيما بعد، والتي تطابقت إيجابيا مع البغدادي.

خطاب ترامب كاد أن يلغي دور الأكراد

شكر الرئيس دونالد ترامب الأكراد السوريين يوم الأحد على دورهم في العملية الأمريكية، في خطاب ألقاه على الهواء مباشرة من البيت الأبيض. وقال فيه إن الأكراد لم يلعبوا دورًا عسكريًا في الغارة "الخطيرة والجريئة"، لكنهم قدموا "بعض المعلومات التي تبين أنها مفيدة".

اعتراف ترامب الموجز بدور الأكراد والذي جاء بعد شكره لدور روسيا ودول أخرى إضافة لدور الكلب في العملية ـلم يكن كافيا ولم يعكس الدور الفعال الذي قام به الأكراد في عملية تصفية البغدادي فضلا عن الخسائر البشرية والتي تقدر بحوالي 11000 رجل وامرأة قضوا في قتال دام نحو خمس سنوات ضد داعش.

وأضاف هذا الاعتراف الموجز مزيدا من مشاعر الغضب التي يشعر بها الأكراد في شمال سوريا خصوصا بعد قرار ترامب بالانسحاب الأمريكي من المنطقة وما اعقبه من هجوم تركي عليها.

بالرغم من ذلك، رحب عبدي بالغارة في وقت مبكر من يوم الأحد، مضيفًا أن هناك "تعاونًا مشتركًا بين المؤسسات على الأرض ومراقبة حثيثة" ستستمر لمدة خمسة أشهر.

كما شكر الجميع في تغريدة له على توتير.

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