محلل سياسي ليورونيوز: استقالة الحريري تفتح الساحة اللبنانية أمام احتمالات عدة

بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها، أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول استقالة حكومته "تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات".

وتعليقا على هذا القرار قال الصحافي والمحلل السياسي موسى عاصي في مداخلة لـ"يورونيوز"، إن "استقالة الحريري وضعت لبنان أمام مفترق طريق وهناك انقلاب واضح للمشهد في ظل إصرار الحراك على الاستمرار في الشوارع والاحتجاجات في كافة المناطق"، مشيرا إلى أن "الشارع اللبناني رحب بقرار الاستقالة واعتبرها إنجاز كبير، إلا أن اليوم المسألة مفتوحة على احتمالات عديدة".

لبنان إلى أين بعد استقالة الحريري؟

الخيار الأول ... حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري

ولفت عاصي إلى أن أول الاحتمالات الواردة في هذه الأثناء هي أن "يعود الحريري ليترأس حكومة جديدة مطعمة بوزراء جدد غير معروفين وغير إستفزازيين، من انتماءات خارج السلطة السياسية الموجودة في الحكم منذ سنوات طويلة".

وشدد عاصي إلى أن اليوم هناك خلاف كبير وواضح حول مسألة وزير الخارجية جبران باسيل. وقال إن "هذا الخلاف لم يحل بعد، باسيل كان الشرط الأساسي لحزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون للبقاء في أي حكومة يشكلها سعد الحريري في ما بعد، إلا أن إعلان الحريري استقالته من بيت الوسط وليس من قصر بعبدا، هذا يعني أنه لا يوجد أي اتفاق بين الحريري وبعبدا( أي رئاسة الجمهورية) على الحكومة المقبلة، وعلى إمكانية أن يكون جبران باسيل أحد أعضاء هذه الحكومة".

وأكد أنه من الحلول الواردة "تشكيل حكومة جديدة، بغض النظر عن عدد الوزراء المشاركين فيها، تكنوقراط أو لا"، وقال "لا يوجد حكومة تكنوقراط 100 بالمئة، إذ أنه بمجرد مشاركة سعد الحريري بهذه الحكومة، نظرا أن سعد ينتمي لأحد الأحزاب السياسية اللبنانية وهو مدعوم من الأطراف السياسية الأخرى من حزب الله والتيار الوطني والرئاسة ، بغض النظر عن الخلافات التي تتمحور حول باسيل وإمكانية توزيره من عدمه".

الحريري وصل إلى حائط مسدود ... ولبنان ذاهب إلى الفراغ السياسي

وهناك احتمال آخر أن يكون سعد الحريري فعليا وصل إلى حائط مسدود وبالتالي لم يعد قادر على التحمل أو الاستمرار في رئاسة هذه الحكومة وعدم توافقه مع الأطراف السياسية الأخرى من أجل تشكيل حكومة جديدة برئاسته، في حال وصل الحريري لهذا المستوى من الاستنتاجات هذا يعني أن البلد مفتوح على فراغ، حتى وان كانت السلطة أو الحكومة الحالية مخولة للقيام بتصريف الأعمال في المرحلة المقبلة، ولكن هناك فراغ، هذه الحكومة(تصريف الأعمال) لن يكون بمقدورها أن تتخذ أي قرار، أو تحقيق أي من مطالب المحتجين في الشارع".

ضغط على حزب الله وحلفائه

هناك عملية ضغط وضغط مضاد، الحريري اليوم أراد الضغط على حزب الله من جهة وعلى التيار الوطني الحر من جهة أخرى، بمعنى أنه بإصرار الفريق الآخر توزير باسيل في أي حكومة أنتم من أفشل هذه المساعي، وعليكم أن تتحملوا مسؤولية الشارع. وهناك أيضا ضغط من الطرف الآخر لأنه وباعتبارهم أن الحريري يحتاج أن يكون رئيس حكومة لذلك يعتبرون أنه سيعود إليهم من أجل تشكيل أي حكومة".

وأكد عاصي أن لبنان "يعيش لحظات عسيرة جدا وهناك ضغوط هائلة من كافة الأطراف، وبات اليوم مفتوح على احتمالات كثيرة، وأن الأزمة الاقتصادية قد تكون الأسوأ التي تمر بها البلاد حاليا".

حركة "لحقي" ... ملتزمون ببقائنا في الشارع حتى تحقيق كافة المطالب

في سياق متصل، قال المنسق الإعلامي لحركة "لحقي" اللبنانية، إن "استقالة الحريري هي من ضمن سلسلة المطالب التي خرج من أجلها الشعب اللبناني إلى الشارع، إلا أننا ملتزمون ببقائنا في الشارع إلى أن يتم تحقيقها كاملة". وقال "أبرز هذه المطالب في الوقت الحالي هي شكل الحكومة القادمة، وضرورة تشكيل قانون انتخابي عادل، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".

ولفت أدهم الحسنية عبر "يورونيوز"، إلى أنه وعقب هذا الإعلان، اتخذت الحركة قرارا بوقف المشاركة في قطع الطرقات، مع الالتزام بالبقاء في الساحات حتى تحقيق كافة المطالب.

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