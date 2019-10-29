الحريري يتقدم باستقالته إلى الرئيس اللبناني عون

تقدم سعد الحريري اليوم الثلاثاء باستقالته من منصبه بعد كلمة مباشرة توجه بها إلى اللبنانيين المتواجدين في الساحات منذ 13 يوما.

وقال الحريري: "إن الشعب المتواجد في الساحات ينتظر قرار وحل سياسي يوقف التدهور. أنا حاولت طيلة الفترة السابقة الوصول إلى مخرج نستمع من خلاله إلى صوت الناس، ويحمي لبنان من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

وأردف الحريري: "وصلت إلى طريق مسدود وآن الأوان للقيام بصدمة جديدة لمواجهة هذه الأزمة، أنا متوجه الآن إلى قصر بعبدا لتقديم استقالتي لفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون والشعب اللبناني، تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين توجهوا إلى الساحات مطالبين بالتغيير والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد".

وتابع الحريري "ندائي إلى جميع اللبنانيين أن يقدموا مصلحة لبنان وسلامة لبنان، وحماية السلم الأهلي، ومنع التدهور الاقتصادي على أي شيء أخر".

وأضاف متوجها لجميع الأفرقاء في الساحة اللبنانية "لشركائنا أقول مسسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان ونمنع وصول أي حريق إلى بلدنا، كيف ننهض بالاقتصاد، هناك فرصة جدية لا يجب إضاعتها".

وقال الحريري "استقالتي اليوم أضعها بتصرف عون وجميع اللبنانيين، المناصب غبر ثابتة "تروح وتجي" ما يهم هو كرامة وسلامة البلد، وأنا أؤكد أنه ما من أحد أكبر من بلاده".

واحتفل المتظاهرون في شوارع عدة مناطق لبنانية بقرار الإستقالة وتوافدت أعداد من اللبنانيين على نقاط التجمع والتظاهر الرئيسية في البلاد بعد الإعلان.

و نقلت رويترز عن مصدر في الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون يدرس خطاب استقالة الحريري، ولن يطلب من مجلس الوزراء اتخاذ دور القائم بالأعمال اليوم الثلاثاء.

في حين دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للحوار والهدوء مغرداً عبر تويتر قائلاً: "منذ اللحظة الاولى دعوت الى الحوار وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي .وتحملت الكثير .لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد اعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة، بعد ان حاول جاهدا الوصول الى تسوية وحاولنا معه، فانني ادعو مجددا إلى الحوار والهدوء".

أما ريا الحسن وزيرة الداخلية في حكومة سعد الحريري فاعتبرت الاستقالة "ضرورية" للحفاظ على سلامة البلاد، كما كتبت في تغريدة على تويتر.

وأثنى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي كان قد سحب وزراء حزبه من الحكومة قبل أيام على وقع الاحتجاجات، على قرار الحريري بالاستقالة، وقال على تويتر حسناً فعل الحريري باستقالته، وطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط وبحماية المتظاهرين والحفاظ على سلامتهم.

وقال الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر تغريدة على حسابه على تويتر: "‏ربح الرئيس الحريري نفسه وأهله، وخسر "حزب الله" حكومة كرست الوصاية والفساد ،وحاول إبقاءها بالعنف والقمصان السود. نقف خلف إنتفاضة الشعب اللبناني، في نضاله الصعب. هذه التسوية سقطت وهذا العهد أوقع لبنان في كارثة. إلى التغيير، حمى الله لبنان ووفق اللبنانيين بإعادة تشكيل سلطة السيادة والوطنية والنزاهة".

دولياً، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن إستقالة الحريري تفاقم من الأزمة، وأضاف أنه يجب "بذل قصارى الجهود لضمان استقرار مؤسسات لبنان ووحدته (...) والاستماع إلى صوت الشعب."

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن أمله في ألا تؤثر الاستقالة على استقرار لبنان.

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