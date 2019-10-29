تحت ضغط الشارع في لبنان.. هل يعلن الحريري استقالته اليوم ؟

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر لبناني رفيع أن رئيس الوزراء سعد الحريري سيعلن على الأرجح استقالة حكومته الثلاثاء بحسب ما قال المسرول الذي لا ينتمي لتيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري. ويتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الواقع تحت ضغط الشارع منذ نحو أسبوعين كلمة عصر اليوم بحسب ما أفاد به مكتب الرئاسة الثانية في الجمهورية اللبنانية.

وكانت رويترز قد نقلت سابقا خبر الاستقالة من قبل مصدر آخر، فيما تعمّ البلاد موجة احتجاجات غير مسبوقة لم يشهدها لبنان منذ العام 2005 تاريخ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وما تلاه من تداعيات أهمها كان الانسحاب السوري من لبنان بعد عقود من الوجود العسكري في هذا البلد. ويطالب المحتجون على اختلاف انتماءاتهم برحيل رموز الطبقة السياسية الذين يتهمونهم بالفساد وبالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في لبنان الذي بلغ فيه الدين العام نحو 86 مليار دولار أي ما يشكل نحو 150% من الدخل الوطني الخام في بلاد الأرز.

ووسط هذا المشهد المحتقن، نقلت وسائل إعلام محلية أن خيم المعتصمين في بيروت قد أُضرمت فيها النيران على يد رجال يحملون العصيّ وقيل إنهم كانوا يرددون شعارات مرتبطة بحزب الله وحركة أمل كما شوهد انتشار كثيف لقوات الأمن.

كما قررت جمعية مصارف لبنان أن تبقي أبواب البنوك مغلقة غدا الأربعاء أمام الزبائن لكنها أشارت إلى أن المؤسسات المالية ستعمل على تأمين حصول موظفي القطاعين العام والخاص على أجورهم.

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