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المملكة العربية السعودية

عملاق النفط السعودي أرامكو تطرح أسهمها للاكتتاب العام بداية من 11 كانون الأول/ديسمبر

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
عملاق النفط السعودي أرامكو تطرح أسهمها للاكتتاب العام بداية من 11 كانون الأول/ديسمبر
حقوق النشر
رويترز
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تطرح أرامكو أسهمها للاكتتاب العام في الرابع من كانون الأول/ديسمبر، على أن يبدأ التداول في السوق المالية المحلية بعد أسبوع من ذلك، حسبما أفادت قناة "العربية" السعودية الثلاثاء.

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها إنّ هيئة سوق المال السعودية ستعلن عن تفاصيل اكتتاب أرامكو الأحد، وستحدّد "النطاق السعري" لطرح الشركة العملاقة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وتابعت أنّ "بدء الاكتتاب في طرح أرامكو (سيكون في) 4 كانون الاول/ديسمبر"، ما يعني أنّه سيكون بإمكان المستثمرين التقدّم بطلبات لشراء أسهم، على أن يبدأ تداول أسهم أرامكو في السوق السعودية في 11 كانون الأول/ديسمبر.

وتأجّل طرح خمسة بالمئة من أسهم الشركة العملاقة للاكتتاب العام أكثر من مرة.

ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 تريليون دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيسي في تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018. ويقدر خبراء قيمة الشركة بـ1,5 تريليون دولار.

ويشكّل الاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.

وسئل رئيس مجلس إدارة ارامكو ياسر الرميان عن عملية الطرح في اليوم الأول لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"المنعقد في الرياض، فقال "سيكون لدينا مساهمون كثر قريبا"، متفاديا تحديد تاريخ لبدء الاكتتاب.

وكانت أرامكو فتحت دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي "فيتش" و"موديز" الدوليتين للتصنيف الائتماني في نيسان/ابريل الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.

وحقّقت الشركة العملاقة أرباحا صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار.

وفي آب/أغسطس، أعلنت أرامكو عن إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46,9 مليار دولار، مقابل 53,0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتقدّر أرامكو احتياطات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل، واحتياطاتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافىء النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عال ومريح، بحسب وكالة "فيتش".

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