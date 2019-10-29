إخضاع ملابس البغدادي الداخلية لفحص الحمض النووي

أعلن مسؤول كردي الإثنين أن عميلا متخفيا من أكراد سوريا تمكن من الحصول على قطعتين من ملابس أبو بكر البغدادي الداخلية للتحقق من الحمض النووي للقيادي الجهادي قبل العملية الأميركية التي قضت عليه.

ونشر بولات جان المستشار الرفيع لدى قوات سوريا الديمقراطية تفاصيل من العمل الاستخباري الذي أدى الى العملية الأميركية التي قتل فيها زعيم تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية.

وقال "منذ 15 أيار/مايو ونحن نعمل مع وكالة الاستخبارات الأميركية لتعقّب البغدادي ومراقبته عن كثب".

وأضاف "البغدادي بدّل أماكن سكنه عدة مرات"، كاشفا أن العميل السري نجح في الاقتراب من المنزل الذي كان يعتقد أن زعيم التنظيم يعيش فيه.

وكتب بولات جان على تويتر "مصدرنا الخاص الذي تمكن من الاقتراب من البغدادي أحضر ملابس داخلية للبغدادي لاجراء فحص حمض نووي عليها والتأكد مئة بالمئة ان الشخص المعني هو البغدادي نفسه".

وأشار الى أن العملية الأميركية التي قتلت البغدادي في ادلب جاءت بشكل كبير نتيجة جهود استخبارات قوات سوريا الديمقراطية، على الرغم من ان العملية التي أطلقتها تركيا ضد الأكراد في 9 تشرين الأول/أكتوبر أخّرت التنفيذ.

وقال "عميلنا اشترك في ارسال الاحداثيات وتوجيه الانزال الجوي وساهم في نجاح العملية حتى اللحظة الأخيرة".

وكان الرئيس الاميركي قد شكر القوات الكردية السورية "على دعم معيّن تمكنوا من تقديمه الينا" دون أن يتوسع في الشرح.

وقال ترامب إن فحص الحمض النووي أكد هوية البغدادي على الأرض، كما انه شكر دول تركيا والعراق وسوريا وروسيا على تعاونها.

وأعلن البنتاغون الإثنين أن جثة البغدادي قد تم التخلص منها في البحر.

للمزيد على يورونيوز: