سائحان بريطانيان يتعرضان لهجوم سمكة قرش في أستراليا

أصيب سائحان بريطانيان بهجوم من قبل سممة قرش أثناء الغطس في كوينزلاند بأستراليا.

وتعرض أحد الضحايا لبتر في قدمه بينما أصيب الآخر بجروح في ساقه اليمنى .

السائحان كانا في رحلة ليوم واحد في ممر هوك.

وقالت تريسي ايستويك، مديرة عمليات الإسعاف في كوينزلاند: "تعرض أحد الضحايا للهجوم أولا ونعتقد أن القرش عاد ليهاجم الضحية الثانية."

وأضافت ايستويك:" الضحية الأولى يبلغ من العمر 22 عامًا وأصيب بجرح في عضلة الساق، أما الشخص الثاني والبالغ من العمر 28 عامًا، وقد تم إجراء عملية بتر له".

وقد أصيب حوالي 20 شخصاً في عام 2018 في هجمات لأسماك القرش في أستراليا، توفي واحد من بينهم بحسب أرقام حديقة تارونغا للحيوانات في سيدني.

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