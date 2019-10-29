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الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس النواب الأميركي يصوت هذا الأسبوع لمنح طلب عزل ترامب طابعاً رسمياً

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مجلس النواب الأميركي يصوت هذا الأسبوع لمنح طلب عزل ترامب طابعاً رسمياً
حقوق النشر
رويترز
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الاثنين أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على قرار يعطي الطابع الرسمي لطلب عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، والسماح بإجراء جلسات استماع علنية في إطار هذه القضية.

وقال مسؤول ديموقراطي أميركي أن التصويت سيجري الخميس.

وقالت الديموقراطية بيلوسي في رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية "سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قراراً يؤكد التحقيق الجاري"، مضيفة أن النص "يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأمريكيين" كما "يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه".

ويطالب الجمهوريون منذ أسابيع بتصويت رسمي لإطلاق التحقيق الذي يصفه البيت الأبيض بأنه أشبه ب"عمليات الإعدام خارج القضاء".

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