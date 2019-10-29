في فنلندا.. استخدام سماد الخيول لتوفير الكهرباء وتدفئة المنازل

يستخدم منظمو بطولة العالم للفروسية المقامة في مدينة هلسنكي سماد الخيول وتحديدا الرياضية منها لتوفير الكهرباء وتدفئة المنازل في العاصمة الفنلندية.

وكانت المرة الأولى التي تم فيها استخدام سماد الخيول للتدفئة في معرض هلسنكي الدولي للخيول عام 2017 وفي العام التالي تم جمع 112 طنًا من السماد من 235 حصانًا في المعرض، واستخدمت في توليد 168 ميغاوات من الطاقة.

الأيام الأربعة للحدث الذي تم تنظيمه في قاعة هلنسكي الجليدية كانت كافية لتوفير كمية الكهرباء المطلوبة لتأمين التدفئة لـ 26 شقة صغيرة في هلسنكي ولمدة شهر.

محطة فورتم يارينبا هي محطة الطاقة الرئيسية التي تقوم باستخدام سماد الخيول من هذا الحدث الرياضي الذي بدأ قبل أيام بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول ومن المقرر أن ينتهي بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وقامت المحطة بتسليم أغطية الفراش الخشبية لأكثر من 200 حصان يقيمون في أكشاك مؤقتة في قاعة الجليد. وتتم في مابعد عملية نقل السماد المستخرج إلى محطة الطاقة. ومن المتوقع أن يتم الحصول على نحو 135 طنا من خليط السماد خلال هذا الحدث.

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